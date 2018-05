Guinée : Alpha Condé rappelle un ambassadeur…

Monsieur Fodé Camara a été rappelé à Conakry sans qu’aucune explication ne soit donnée. Dans un second décret, le Chef de l’exécutif guinéen a nommé Mme Fatoumata Baldé comme Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée près de la République de l’Inde. Mme Baldé était jusque là Ambassadeur de la Guinée en Allemagne.



Un troisième décret signé ce mercredi par Alpha Condé a annoncé la nomination de M. Acheick Mouctar Youla au poste de Directeur Général de l’Autorité de Régulation des secteurs de l’électricité et de l’eau potable.