Guinée : Alpha Condé va-t-il se retrouver à la Haye ?

Pendant que l’opposition menace d’appeler à de nouvelles manifestation, Dr Faya Milimouno, l’un des ses leaders prône un changement de stratégie. Mais le leader du Bloc Libéral prévient d’ores et déjà que l’actuel dirigeant guinéen pourrait se retrouver à la Haye. Explications...



« On est dans un état d’esprit où le Gouvernement a décidé de confisquer les droits et libertés. J’ai dit qu’il faut qu’on se retrouve pour faire un travail de sensibilisation pour amener l’ensemble du peuple à réaliser la dangerosité de la situation dans laquelle nous vivons. Parce que telle qu’elle est en train d’évoluer, on a l’impression qu’on isole une communauté, et on la peint comme étant celle qui est à l’origine de la violence. Les gens voient que c’est la police et la gendarmerie qui sont en train d’utiliser des balles réelles contre la population qu’on est en train de communautariser », a averti Dr Faya Milimouno.