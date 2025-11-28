Guinée-Bissau : Ilidio Vieira Té nommé Premier ministre par le commandement militaire

Deux jours après le renversement du président Umaro Sissoco Embaló par le haut commandement militaire, les autorités de transition ont annoncé la nomination d’un chef de gouvernement. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 28 novembre à la mi-journée, le président de la Transition, le général Horta N’Tam, a désigné Ilidio Vieira Té au poste de Premier ministre. Ce dernier, qui occupait jusqu’alors le portefeuille des Finances avant le coup d’État, conservera également cette fonction et cumulera donc les deux responsabilités.



Pour rappel, des soldats ont pris le pouvoir mercredi, trois jours après une élection présidentielle particulièrement disputée. Le général Horta N’Tam, jusque-là chef d’état-major de l’armée de terre, a été investi jeudi 27 novembre comme président de la Transition et du Haut commandement militaire, avec pour mission de diriger la Guinée-Bissau durant une période d’un an.



Par ailleurs, Umaro Sissoco Embaló est arrivé jeudi au Sénégal à bord d’un vol affrété par les autorités sénégalaises. Dans un communiqué, le Sénégal réaffirme sa disponibilité à œuvrer aux côtés de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de tous les partenaires impliqués, afin de soutenir le dialogue, la stabilité et la restauration rapide de l’ordre constitutionnel dans ce pays voisin.

