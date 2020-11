Guinée-Bissau VS Sénégal de ce dimanche: le Onze probable des "Lions" selon Wiwsport

Incontestable leader de son groupe, le Sénégal va de nouveau affronter les Djurtus de la Guinée-Bissau cet après-midi en terre bissau-guinéenne. Avec un groupe au complet, le sélectionneur national ne devrait pas apporter d’énormes changements par rapport aux hommes qui ont débuter à l’aller.





Ainsi, l’indéboulonnable gardien de Chelsea gardera à nouveau les cages des Lions et aura devant lui une défense inchangée avec la titularisation de l’axe Koulibaly-Kouyaté. Aux postes des latéraux, Cissé devrait reconduire les mêmes. Alors, Moussa Wagué (à droite) et Youssouf Sabaly (à gauche) seront titulaires.



Dans l’entrejeu, Franck Elimane Kanouté va certainement connaitre sa première titularisation avec les Lions et sera accompagné par le duo Krepin Diatta – PAN très en vue dernièrement.



Sadio Mané et Ismaila Sarr, les hommes forts de la victoire à Thiès tenteront de servir le Rémois Boulaye Dia, qui lui aussi devrait faire son baptême de feu en tant que partant.



