Guinée-Bissau : après son évacuation à Dakar suite à un malaise, le Premier ministre Braima Camara est rentré

Après avoir été évacué à Dakar suite à un malaise survenu peu après sa prestation de serment, le Premier ministre Braima Camará est rentré à Bissau mardi. Accueilli par le Président Umaro Sissoco Embaló, il reprend ses fonctions à deux mois de la présidentielle
