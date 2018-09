Guinée-Bissau: au moins six morts dans un orage dans l’île de Caravela, dans l’archipel des Bijagos

En Guinée-Bissau, au moins six personnes sont mortes et une dizaine ont été blessées, vendredi 14 septembre, dans l’île de Caravela, au large des côtes bissau-guinéennes, après la chute d'un arbre arraché par des vents violents, selon un bilan provisoire.



Plus de 800 jeunes venant de toutes les îles qui composent l’archipel assistaient aux journées culturelles de Caravela quand ils ont été surpris par l’orage.



L’arbre sous lequel plusieurs d’entre eux se sont abrités n’a pas résisté au vent violent. L’île de Caravela est située dans l’archipel des Bijagos, au large de la Guinée-Bissau, à quatre heures de bateau de la capitale, Bissau.



