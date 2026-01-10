Guinée Bissau : le Président Diomaye Faye participe à une mission de haut niveau de la CEDEAO

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce samedi matin à Bissau pour prendre part à une mission présidentielle de haut niveau de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



D’après la Présidence du Sénégal, cette mission est conduite par Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO.



La visite de Bassirou Diomaye Faye et de Julius Maada Bio intervient deux semaines après une première mission sénégalaise qui avait permis d’obtenir la libération partielle de détenus politiques. Selon des sources diplomatiques citées par Apanews, six proches de l’opposant Domingos Simões Pereira avaient été libérés à la suite de la visite, le 22 décembre, du ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Niang. En revanche, l’ancien président de l’Assemblée nationale populaire, Domingos Simões Pereira, demeure toujours en détention.



Cette initiative diplomatique s’inscrit dans la mise en œuvre des décisions adoptées lors du dernier Sommet de la CEDEAO à Abuja, visant à restaurer l’ordre constitutionnel en Guinée-Bissau, à la suite du coup d’État du 26 novembre contre le président sortant et candidat à l’élection présidentielle du 23 novembre, Umaro Sissoco Embalo, désormais exilé.