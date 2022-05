Guinée: Christophe BIGOT rentre bredouille à Paris après s’être entretenu avec le Président Mamadi Doumbouya

Le diplomate français, ancien ambassadeur de France au Sénégal, Christophe BIGOT, nouveau patron des affaires africaines au Quai d’Orsay a rencontré discrètement le Président et Colonel Mamadi Doumbia le 15 mai dernier dans la soirée. Alors que l’agenda discret était annoncé pour le 13 mai.



Selon des informations obtenues par Confidentiel Afrique, l’entretien n’a pas été du tout cordial entre les deux hommes. Surtout avec comme point de désaccord sur la durée de transition que veut faire la junte militaire guinéenne qui est de 39 mois ( 3 ans et 3 mois). Selon nos informations, Christophe Bigot qui a demandé à rencontrer l’ancien Président Alpha CONDÉ s’est vu opposer un niet catégorique de la part des autorités de la transition.



Christophe BIGOT est rentré bredouille à Paris selon des informations de Confidentiel Afrique. Nos câbles renseignent que certains leaders de la société civile et de l’opposition guinéenne n’ont pas pu le voir durant sa visite express à Conakry.