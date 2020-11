Guinée: L'UFDG et l'ANAD maintiennent leur manifestation malgré l'interdiction du président

L'UFDG ( Union des forces démocratiques de Guinée) et L'ANAD (Alliance nationale des acteurs au développement) annoncent une manifestation ce mercredi 25 novembre 2020. Ce, pour "revendiquer la vérité des urnes, la justice pour ce qui ont perdu la vie en Guinée et la libération des prisonniers politiques".



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l'UFDG et l'ANAD informent que cette manifestation a été interdite par le gouvernement d'Alpha Condé qui a annoncé la suspension de toutes les manifestations de rue. Selon l'UFDG et l'ANAD "Alpha Condé a toujours fait de la Covid -19 un allié stratégique qu'il utilisé comme prétexte pour suspendre les droits et libertés des citoyens afin de violer en toutes tranquillité la loi et dérouler son agenda politique" ils ajoutent que "en réalité son souci n'a jamais été de préserver la santé des guinéens. Sinon, comment expliquer l'organisation, en pleine épidémie de coronavirus, du double scrutin du 22 mars 2020 malgré les cas avérés d'infection, exposant ainsi les populations guinéennes à la pandémie ? " .



Par ailleurs, l'UFDG et l'ANAD comptent maintenir leur manifestation et appellent le peuple Guinéen à sortir massivement dans le respect des mesures sanitaires.