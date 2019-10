Guinée: l'opposition appelle à manifester contre un 3e mandat d'Alpha Condé

Depuis que le chef de l’État a appelé les Guinéens à se préparer pour aller au réferendum et aux élections législatives, l’heure est au rappel des troupes pour ses adversaires politiques.



« Maintenant que monsieur Alpha Condé a exprimé publiquement le 23 septembre 2019 sa décision de faire un coup d’État constitutionnel, le FNDC (Front national pour la défense de la constitution) appelle les Guinéens à des manifestations à partir du lundi 14 octobre tant sur le territoire national qu’à l’étranger pour exprimer son opposition totale au projet d’un troisième mandant », a affirmé Abdourahmane Sanoh le coordinateur du front anti-référendum et un troisième mandat pour Alpha Condé.



Décidés à « aller de l'avant »



Sidya Touré, le président de l’UFR, lui veut aller de l’avant. « Nous n’accepterons pas que le peuple de Guinée soit caporalisé, nous sommes déterminés à aller de l’avant, nous allons faire en sorte que les Guinéens démontrent exactement où est la légitimité dans ce pays », a-t-il lancé.



Cellou Dalein Diallo, le chef de l’opposition, dénonce quant à lui les futures législatives programmées selon lui sans consensus pour la fin de l’année. « Il y a une mascarade électorale qui se prépare à travers les législatives pour octroyer à monsieur Alpha Condé la majorité nécessaire à l’adoption de la Constitution par une assemblée illégitime et illégale ».