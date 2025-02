Guinée : la junte et le gouvernement appellent à une candidature du général Doumbouya à la présidentielle

Ce week-end, lors d'un meeting dans la ville de Kankan à la gloire du président de la transition Mamadi Doumbouya, les appels en faveur de son maintien au pouvoir se sont multipliés. Dans un long discours, le porte-parole de la présidence a notamment déclaré que la candidature du général était une évidence. Samedi 1er février, à Kankan, ville natale du général Doumbouya, s'est tenue une marche de l'unité et de la paix qui a rassemblé des milliers de personnes, dont plusieurs ministres réputés comme fervents défenseurs du président de transition, tels que Fana Soumah à la Communication, Moussa Moïse Sylla à la Culture, Mory Condé à l'Urbanisme ou encore Morissanda Kouyaté aux Affaires étrangères, tous vêtus de tee-shirts et casquettes à l'effigie du militaire.



Dans son discours, le général Amara Camara, secrétaire général et porte-parole de la présidence, a lancé à la foule qu' « il est évident que la candidature du président Mamadi Doumbouya est la seule alternative pour garantir le rassemblement des Guinéens et l’élan du développement. Si votre souhait est sa candidature, alors vous êtes les seuls décideurs, et il vous écoutera. »