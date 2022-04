Guinée : le Président de la Transition annonce la libération de Alpha Condé

Le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition guinéenne annonce la libération de l'ancien président de la République, Alpha Condé. Toutefois, il demeure à l'actuelle résidence de son épouse jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction de son domicile privé, comme le renseigne un communiqué du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD).



La même source d'indiquer que l'ancien Président de la Guinée "continuera de bénéficier d'une protection adéquate", il pourra recevoir " à sa demande les membres de sa famille biologique, politique, des amis ou proches."



Le Président de la Transition tient également a rassuré le peuple de Guinée et la communauté internationale, que "la dignité et l'intégrité du Professeur Alpha CONDE seront toujours préservées conformément à son rang, à son statut, et aux vertus de la tradition africaine."



Pour rappel, le Président de la Guinée, Alpha Condé, a été arrêté par des militaires putschistes, dimanche 5 septembre 2021. A 83 ans, "le professeur" qui se voyait président à vie s'est vu forcer de quitter le pouvoir lors de sa campagne pour un 3e mandat.



Dans une allocution télévisée, les militaires ont justifié leur putsch et revendiqué l’arrestation du chef de l’État ainsi que la dissolution de la Constitution.