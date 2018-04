Guinée: plus d’un mois après l’incendie, la détresse des commerçants de Madina

Un mois et demi après l'incendie qui a ravagé une partie du marché de Madina, le plus grand marché de Conakry, véritable poumon économique de la capitale, on connaît le bilan matériel du désastre. La Chambre de commerce de Matam vient de rendre son rapport et chiffre les pertes à 24 milliards 400 millions de francs guinéens soit plus de 2 millions d'euros. Ce sont, en tout, 290 containers, 78 tables de ventes et 24 ateliers de couture partis en fumée laissant 287 personnes sans revenus selon la Chambre de Commerce. Des victimes qui, toujours dans l'attente d'un soutien financier, se débrouillent grâce à la solidarité.