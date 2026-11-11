Guinée: plus de 1200 orpailleurs illégaux passent devant les tribunaux de Basse-Guinée

La salle d’audience de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), une cour anti-corruption, est comble mardi 10 novembre. Presque tous les sièges sont occupés par ce groupe de 202 orpailleurs. Beaucoup de prévenus sont vêtus de maillots de foot, shorts et claquettes. D’autres portent un jean encore poussiéreux. Un seul avocat, commis d’office, est chargé de tous les défendre.



Ils sont accusés d’« exploitation illégale des mines, dégradation de l’environnement, destructions diverses et pollution des eaux ».



Les prévenus défilent devant les juges par groupe de 25. Une fois alignés, le président du tribunal les appelle un à un pour vérifier leur identité. Il leur demande ensuite collectivement s’ils reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, et, à chaque fois, presque tous lèvent la main pour signifier « oui ». L’avocat demande la clémence de la cour pour douze d’entre eux qui sont, selon lui, des mineurs : « Qu’on tienne compte de ces enfants, car leur droit est spécial. Qu’on tienne compte de ce droit consacré par le code de l’enfant guinéen, les conventions auxquelles la Guinée a souscrit. Cet intérêt supérieur de l’enfant fera en sorte que la prison soit, le mieux possible, évitée. Même s’ils ont reconnu les faits. »



160 mineurs jugés

Les débats reprendront mercredi 11 novembre 2026. Parallèlement à ce procès, différents autres tribunaux de la capitale, mais aussi de Coyah, Dubréka et Forécariah, des villes proches de Conakry, sont chargés de juger le millier d’autres prévenus. En raison du grand nombre de personnes à juger et en invoquant un souci d’ordre public, la Cour suprême a décidé de les faire juger en Basse-Guinée, plutôt qu’à Siguiri. Le tribunal pour enfants de Conakry devra juger environ 160 mineurs interpellés.



La presse guinéenne rapporte que huit ressortissants de la sous-région ont été condamnés pour les mêmes faits mardi à deux ans de prison et à cinq ans d’interdiction de territoire, par un tribunal de Conakry.



La cour a décidé de joindre ce dossier à celui des 22 administrateurs territoriaux radiés et accusés d’avoir facilité l’orpaillage pourtant interdit. Parmi eux figurent un gouverneur et quatre préfets. Leur procès s’est ouvert lundi.



Dans le même temps, le gouvernement a annoncé lundi 9 novembre que 149 orpailleurs supplémentaires ont été interpellés ces derniers jours en Haute-Guinée. Ils seront, eux, jugés par le tribunal de Kankan.

