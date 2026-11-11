Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

«GEX 2026»: manœuvres militaires conjointes entre la Côte d'Ivoire, le Gabon et la France

La Côte d’Ivoire, le Gabon et la France participent à un exercice militaire conjoint. Baptisé « GEX 2026 » (Grand exercice multinational interarmées 2026), il rassemble plus d’un millier de militaires, en Côte d’Ivoire d’abord et toute cette semaine, avant d’aller à la fin du mois au Gabon (du 24 au 29/11). Objectif : tester la réactivité et la coordination des armées face aux menaces qui pèsent sur le golfe de Guinée et l’Afrique de l’Ouest.



«GEX 2026»: manœuvres militaires conjointes entre la Côte d'Ivoire, le Gabon et la France
Depuis samedi 30 octobre, près de 1200 militaires ivoiriens issus des forces terrestres, aériennes, navales et spéciales participent à cet exercice.
 
A leur côté une centaine de militaires appartenant à l’infanterie motorisée des Forces armées gabonaises (FAG), et au moins 600 soldats français, appuyés par 3 Mirages 2000 et un porte-hélicoptères amphibie, le PHA Mistral.
 
À lire aussi
Armée française en Afrique: Paris veut réduire sa visibilité et son empreinte
 
Prises d’otages, combats en forêts, interventions en terrain difficile, ces exercices vont se dérouler à Jacqueville, Yamoussoukro et Bouaké et doivent permettre, selon le chef d’état major de l’armée ivoirienne, le général Lassina Doumbia, « d’éprouver nos procédures en les confrontant aux réalités du terrain ».
 
Cet exercice illustre, côté français, le « partenariat militaire renouvelé » en Afrique. Depuis la fermeture de ses bases sur le continent, exceptée celle de Djibouti, l’armée française intervient « en réponse aux besoins exprimés, au cas par cas, par les pays africains » rappelle le général Valentin Seiler, chef du Commandement pour l’Afrique (CPA), soulignant que « la France s’accommode sans aucun état d’âme » de la logique de multi-partenariat voulue par les pays du continent.
Autres articles

RFI

Mercredi 11 Novembre 2026 - 09:37


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter