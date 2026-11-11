«GEX 2026»: manœuvres militaires conjointes entre la Côte d'Ivoire, le Gabon et la France

Depuis samedi 30 octobre, près de 1200 militaires ivoiriens issus des forces terrestres, aériennes, navales et spéciales participent à cet exercice.



A leur côté une centaine de militaires appartenant à l’infanterie motorisée des Forces armées gabonaises (FAG), et au moins 600 soldats français, appuyés par 3 Mirages 2000 et un porte-hélicoptères amphibie, le PHA Mistral.



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Prises d’otages, combats en forêts, interventions en terrain difficile, ces exercices vont se dérouler à Jacqueville, Yamoussoukro et Bouaké et doivent permettre, selon le chef d’état major de l’armée ivoirienne, le général Lassina Doumbia, « d’éprouver nos procédures en les confrontant aux réalités du terrain ».



Cet exercice illustre, côté français, le « partenariat militaire renouvelé » en Afrique. Depuis la fermeture de ses bases sur le continent, exceptée celle de Djibouti, l’armée française intervient « en réponse aux besoins exprimés, au cas par cas, par les pays africains » rappelle le général Valentin Seiler, chef du Commandement pour l’Afrique (CPA), soulignant que « la France s’accommode sans aucun état d’âme » de la logique de multi-partenariat voulue par les pays du continent.