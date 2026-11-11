Cameroun: le parti présidentiel face au défi des législatives et municipales de 2027

Ces scrutins vont permettre de mesurer la capacité du RDPC, le parti présidentiel, à conserver sa domination parlementaire et municipale. En 2020, lors des précédentes élections locales, le parti avait raflé 152 sièges sur 180 à l'Assemblée nationale et remporté 316 des 360 communes que compte le pays.



Mais après une présidentielle en 2025 qui a laissé des traces, des observateurs prédisent que les élections à venir pourraient être plus difficiles pour le parti au pouvoir, notamment dans le nord du Cameroun, fief d'Issa Tchiroma, ancien allié du pouvoir aujourd'hui en exil.



Soulagement après l'annonce de la tenue des élections

Et puis, en 2027 et la probable participation du MRC à ces scrutins que ce parti de l'opposition avait boycottés en 2020, la compétition électorale va s'enrichir d'un adversaire à l'action militante très enthousiaste. Il reste les routiniers de l'exercice, le SDF, le PCRN, l'UNDP et d'autres formations politiques, eux aussi portés par la même ambition : faire tomber le RDPC.



De manière globale, la confirmation de la tenue de ces élections a été accueillie avec un certain soulagement dans l'opinion et la classe politique. « Place à la compétition électorale », s'est enthousiasmé le politologue Alphonse Bernard Amougou. Même si beaucoup d'observateurs exhortent Elecam, l'organe en charge de l'organisation de ces scrutins a renforcé la crédibilité de l'ensemble du processus électoral.