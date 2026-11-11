Conflit RDC/Rwanda et contestation en interne: une élection sous tension à l’OIF

Sur la route de l’aéroport, la capitale cambodgienne a hissé les couleurs de la Francophonie. Le long du boulevard Hun Sen - du nom de l’ex-Premier ministre et actuel homme fort du pays -, le thème du XXe sommet s’affiche en français et en khmer : « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable ». Mais plus que l’avenir d’une organisation exposée aux fractures du multilatéralisme et fragilisée financièrement, dans les délégations c’est la succession de Louise Mushikiwabo qui domine les débats.



La nouveauté tient d’abord à la procédure. Le règlement adopté à Djerba en 2022, garde le consensus comme mode de désignation, mais ouvre une porte : à défaut d’entente, les chefs d’États et de gouvernement des 53 pays membres voteront à la majorité simple. Dans l'hypothèse d'un scrutin serré, 14 voix pourraient suffire à l'emporter. « Un secrétaire général élu par une minorité d’États n’aurait aucune légitimité, redoute-t-on en interne. Ce serait mortifère pour l’organisation. »





Une sortante et trois prétendants

Dans cette course à quatre, la sortante Louise Mushikiwabo se présente pour un troisième mandat. La Rwandaise, ex-cheffe de la diplomatie de son pays s’appuie sur son solide réseau diplomatique pour rallier des soutiens et défend son bilan : modernisation de l’institution et recentrage sur quelques programmes phares : le numérique, l’entrepreneuriat des femmes et la formation des jeunes.



Face à elle, la Congolaise Juliana Amato Lumumba, plaide pour une « Francophonie des peuples » centrée sur la dignité du sud global. L’ancienne ministre de la Culture de son pays joue par ailleurs sur un nom qui porte : celui de son père, Patrice Lumumba, figure fondatrice de la RDC et icône du panafricanisme.



Restent deux autres concurrents : le Roumain Dacian Cioloș - ancien Premier ministre et ex-commissaire européen à l’agriculture - a fait campagne sur une Francophonie des « opportunités » tournée vers l’économie, quand la Mauritanienne Coumba Bâ, médecin et ancienne ministre de son pays, se présente comme la candidate du rassemblement, capable d’incarner la solution de compromis africaine.



Le conflit RDC/Rwanda dans la campagne

Plus que les idées, c’est le conflit entre Kinshasa et Kigali qui s’est imposé dans la campagne. En coulisse, la RDC, qui accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, s’active pour empêcher la réélection de la Rwandaise. Au point de menacer de quitter l’OIF en cas de victoire de Louise Mushikiwabo.



La RDC ne brandit pas l’avertissement publiquement, mais sur RFI, le ministre congolais de la Communication, Patrick Muyaya, déclare le 11 novembre : « Si le choix qui est fait à Phnom Penh ne reflète pas les valeurs que nous portons, nous en tirerons les conséquences ».



D’après plusieurs sources recueillies par RFI, la RDC menace de frapper vite et fort. La rupture du Congo avec l’OIF pourrait être annoncée dès l’issue du huis clos de Phnom Penh le 16 novembre, ou dans les jours qui suivent à Kinshasa. « La guerre entre les deux pays n’est pas que verbale, analyse sur notre antenne Francis Kpatindé enseignant-chercheur à Sciences Po Paris. Si la RDC, premier pays locuteurs francophone (avec 57 millions de personnes), se retire de l’organisation, ça en sera fini de l’OIF. »





L’OIF détournée au profit du Rwanda ?

Louise Mushikiwabo n’est pas seulement attaquée depuis Kinshasa. Au siège parisien de l’institution, certains l’accusent de passivité sur l’invasion russe de l’Ukraine en 2022 comme sur le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l’OIF en mars 2025. A l’inverse, elle est présentée comme particulièrement active sur des dossiers chers à Kigali : du soutien au président Mamadi Doumbouya en Guinée à la réélection du chef de l’État centrafricain Faustin-Archange Touadéra.



De quoi faire naitre des soupçons d’une organisation détournée au profit du Rwanda ? « Ces missions font partie du travail de médiation de l’OIF », répond l’entourage de la candidate. « Il y a un pro-activisme troublant », rétorque pourtant un fonctionnaire.



Autre reproche fait à la Rwandaise : son management vertical. « Asservir l’OIF aux intérêts de Paul Kagame implique une approche brutale et une mise au pas de l’organisation », affirme ce même fonctionnaire qui dit avoir vu des collègues licenciés ou relégués à des postes subalternes.



« On ne fait jamais l’unanimité en politique », balaye la porte-parole de l’OIF, Oria Vande Weghe qui préfère souligner « les réformes engagées depuis 2018, à commencer par la mise en place d’une procédure claire pour l’élection du secrétaire générale. Louise Mushikiwabo ne s’excusera jamais d’avoir apporté de la rigueur, et mené des réformes », ajoute-t-elle.



Le candidat roumain en alternative

Les critiques contre la sortante, ajoutées aux tensions entre Kigali et Kinshasa, pourraient profiter au Roumain Dacian Cioloș. La RDC n’exclurait pas de lui apporter son soutien si sa candidate venait à être mise hors-jeu. « Le seul défaut de Dacian Cioloș, confie un connaisseur, c'est qu'il n'est pas Africain. » Un obstacle de taille quand on sait que le continent concentre 26 des 53 membres et 65 % des francophones.





A cinq jours du huis clos de Phnom Penh, rien ne semble joué. Lors du dernier Conseil européen, Emmanuel Macron a rencontré le candidat roumain en tête à tête. Pas de quoi faire de l’entrevue un soutien officiel de Paris qui n’a pas communiqué sa position, mais dans la dernière ligne droite, chacun en vient à scruter les moindres signaux.