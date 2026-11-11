De Zidane à Infantino, la mobilisation continue pour Christophe Gleizes après 500 jours de détention

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football, Zinédine Zidane, disait lors de sa conférence de presse d'intronisation en juillet 2026 « soutenir Christophe Gleizes comme un parent ». « Depuis, mon frère est devenu la star de la prison », a déclaré Maxime Gleizes, au journal L'Équipe. Les deux hommes, qui se sont vus trois fois au parloir depuis la condamnation, n'ont pu s'échanger que deux lettres en un an.



Depuis la clôture de la procédure judiciaire à la demande de la famille en juin. Les parents de Christophe Gleizes ont pu se rendre le mois dernier à la prison de Koléa, à l'ouest d'Alger, et ont demandé à ce que la situation évolue car « rien ne se passe ».



Malgré la détente des relations entre Paris et Alger marquée par les visites du garde des Sceaux Gérald Darmanin et du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, le président Tebboune se refuse à en parler publiquement.



Dans le même temps, les acteurs du monde du sport ont demandé la libération du journaliste français, comme le président de la FIFA Gianni Infantino, pendant la dernière Coupe du monde, et récemment lors de la cérémonie du Ballon d'Or à Londres.