Guy Marius Sagna a été suivi par deux hommes jusque chez moi, révèle Juan Branco

Le député de l’opposition Guy Marius Sagna est en tournée en Europe depuis plusieurs jours. De la Belgique puis la Suisse, il a atterri en France pour mobiliser les militants de Pastef en vue de la prochaine présidentielle et donner quelques interviews sur les chaînes télés locales dont TV5 et France24.



Le parlementaire est également allé rendre visite à l’avocat franco-espagnol de Ousmane Sonko, Me Juan Branco vendredi. Celui-ci a d’ailleurs révélé ce samedi dans une publication sur ses Réseaux sociaux que le député a été filé par deux hommes jusque dans son immeuble.



« Lorsque le député Guy Marius Sagna est venu me voir, il était suivi par deux hommes qui se sont introduits jusque dans mon immeuble pour le traquer. À quel moment tout cela va cesser ? », s’est-il offusqué.