Guy Marius Sagna revient à la charge et adresse douze (12) questions écrites au gouvernement du Sénégal

Le député Guy Marius Sagna continue sur ses dénonciations et ses alertes par rapport aux problèmes que vivent les citoyens. Il a de nouveau adressé au gouvernement sénégalais douze questions écrites évoquant notamment, l’absence de connexion internet pour les étudiants de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane, les factures d’eau exorbitantes dans la cité HLM Las Palmas, et les arriérés de primes des policiers à Sédhiou, entre autres.



Ci-joint les questions :

1-Les étudiants de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane sont sans connexion internet - donc sans cours - depuis deux mois. J'ai adressé au gouvernement du Sénégal une question écrite pour connaître les causes de cette situation préjudiciable aux étudiants mais surtout le rétablissement de leur connexion internet.



2-Les populations de la cité HLM Las Palmas reçoivent des factures d'eau très chères que rien ne justifie selon nos concitoyens.



3-À Sédhiou, les policiers du groupe courent derrière 6 mois d'arriérés de prime. Ces policiers de Sédhiou ainsi que leurs collègues de Kolda vivent régulièrement cette situation. Quand ces près de 60 membres du groupe opérationnel, détachement de GMI bérets rouge qui se trouve à Sédhiou recevront-ils leurs 06 mois d'arriérés de primes ?



4-La commune de Bemet Bidjini a 18 villages dont 14 sont sans électricité. Quand feront-ils électrifiés ?

5-Toujours dans la commune de Bemet Bidjini il y a cinq routes qu'il convient de réhabiliter et/ou bitumer.



6-Nos concitoyens de Kanel se plaignent de la qualité de l'eau qui leur est servie.

7-L'hôpital de Saint-Louis est malade. Scanner en panne, ascenseur en panne, situation de 120 prestataires...Il faut soigner l'hôpital de Saint-Louis.



8-À l'hôpital Fann, le service des maladies infectieuses a-t-il de l'eau ?



9-Les enseignants de l'école nationale de développement sanitaire et social (ENDSS) souffrent le martyr. Par ce que l'ENDSS a été rattachée à l'UCAD, ils ne reçoivent plus leurs motivations trimestrielles ni leur imputation budgétaire pour leur prise en charge sanitaire depuis plus d'un an. Cela est contraire au décret rattachant l'ENDSS à l'UCAD. De ce fait ils sont victimes d'une injustice depuis plus de 12 mois.



10-L'impossibilité d'annuler une transaction Woyofal en cas d'erreur est une préoccupation à prendre en charge par le ministre concerné.



11-Certains travailleurs du FERA ont reçu quelques mois d'arriérés de salaire. Quand le reste sera-t-il payé ?



12-Le bois de rose est pillé en Afrique de l'Ouest et l'espace Sénégambie n'échappe pas à cela. Il faut protéger le bois de rose et cela passe par la coopération entre le Sénégal et la Gambie.