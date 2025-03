Guy Marius Sagna sur la situation en Guinée : Pourquoi la CEDEAO est si complaisante avec Embalo ?

Guy Marius Sagna, député du Pastef et représentant du Sénégal au Parlement de la CEDEAO, s'est prononcé sur la situation en Guinée-Bissau marquée par la fin du mandat du Président Umaro Sissoco Embalo depuis le 27 février dernier. Selon M. Sagna, la situation est "grave". D'autant plus que Embalo a expulsé ce dimanche matin la mission de la CEDEAO-UNOWAS. Très en verve, Guy Marius Sagna se demande pourquoi la CEDEAO est si complaisante avec Embalo ?



Dans un poste sur Facebook, le représentant du Sénégal au Parlement de la Cedeao a tenté de donner une explication à son interrogation. Selon lui, c'est "Parce que jusqu'à présent c'est la CEDEAO des chefs d'État et non la CEDEAO des peuples".



M. Sagna a réaffirmé son soutien au "peuple de Guinée-Bissau pour la paix, la justice, la démocratie et le droit de choisir ses propres dirigeants et contre les coups d'État constitionnels. Je dénonce le coup d'État constitutionnel en cours en Guinée-Bissau".