Guy Marius et 7 de ses camarades placés sous mandat de dépôt, Souleymane Djim libéré

















Quelques minutes après le placement sous mandat de dépôt du leader des Forces démocratiques sénégalaises (Fds), Babacar Diop, les autres mis en cause ont finalement été envoyés à Rebeuss. Ce, après leur audition par le juge d’instruction.

Il s'agit de Souleymane Diockou, Mamadou Diallo Diallo, Fallou Galass Seck, Malick Diao Biaye, Ousmane Sarr et Guy Marius Sagna.



Sur les neuf (9) mis en cause, seul Souleymane Djim a pu bénéficier d'une liberté provisoire.



Ces membres de ‘’France Frapp Dégage’’ et membres de la société civile ont été arrêtés, vendredi dernier, pour une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité, devant les grilles du palais.