HLM: deux voleurs lynchés qui tentaient d'arracher le portable d'une dame puis livrés à la police

Les éléments de la police des HLM en patrouille ont trouvé une foule en train de lyncher deux individus. A bord d’une moto, les deux malfrats avaient tenté d’arracher le téléphone portable d’une dame qui marchait tranquillement au bord de la chaussée.



Malheureusement pour eux, leur coup a foiré, l’un des mis en cause étant tombé brusquement de la moto. Ayant entendu les cris de la victime, la foule est venue au secours de cette dernière et pu appréhender les deux voleurs. C’est alors qu’elle les lynchait que la police des HLM est intervenue. Un peu plus tard, un nommé Lahad Dioum s’est présenté au commissariat des HLM et a identifié le nommé Ahmadou B. Sy comme étant le voleur qui avait pénétré dans son appartement quelques heures plus tôt pour tenter de voler son téléphone et celui de sa sœur.



Face aux policiers, sans se faire prier, les deux malfrats ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été placés en garde à vue avant d’être déférés au parquet, rapporte Le Témoin.