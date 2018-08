Habib Diallo après son quadruplé avec le FC Metz: « je reste à la disposition du coach Aliou Cissé »

C’est la première fois qu’il marque 4 buts dans une rencontre. Avec cette belle entame de la saison, Habib Diallo s’est imposé dans le collectif et a gagné l’estime de tous ses partenaires du FC Metz.



Quatre ans au FC Metz, l’équipe nationale du Sénégal reste la sélection que Habib Diallo n’a pas encore connue même si le joueur formé à l’Académie Génération Foot suit l’évolution de l’équipe et n’écarte pas son envie de figurer dans la liste de Aliou Cissé. « Tout le monde souhaite défendre son pays. Mais je ne compte pas bruler les étapes. Les choses se feront toutes seules et quand le coach aura besoin de moi il me fera signe. En tout cas je reste entièrement à la disposition du sélectionneur », a fait-il savoir sur les colonnes de « Record ».