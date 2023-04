Habib Niang apaise ses partisans

Le responsable politique de l'Apr Thiés a rencontré sa jeunesse ce Samedi 1 Avril 2023 à son siège, sis à Diakhao. Après leur conférence de presse la semaine dernière. Au motif qu'ils réclamaient plus de considération vis-à-vis de leur leader par le Président Macky Sall. Habib Niang a rencontré les présidents des 21 cellules de jeunes de Thies, pour discuter avec eux et surtout les apaiser en leur rappelant le pourquoi il est entré dans la politique et son engagement auprès du chef de l'Etat.



Malgré leur mécontentement, ils ont répondu à l'appel de M Niang. Ce qui traduit la confiance et le respect qu'ils lui vouent. En lui faisant comprendre que quelle que soit la situation ils répondront à son appel.



Ce fut l'occasion pour Habib Niang de leur exprimer toute sa reconnaissance et son engagement envers eux.



" Je comprends votre amertume et votre déception, mais sachez que moi, je suis et je reste dans ma logique, laquelle, qui est d'être toujours près de la jeunesse et des populations. J'ai choisi de faire la politique autrement c'est-à-dire servir le peuple et non se servir du peuple. Comme vous le savez c'est dans ce contexte que j'accompagne son excellence le Président Macky Sall dans sa politique de développement socio-économique. Mais cela ne veut pas dire que je manque d'ambition, non ! Je suis un homme de principe, quand je m'engage pour une cause j'y vais à fond. C'est pourquoi je vous demande de maintenir notre base de continuer le travail de terrain afin de sensibiliser les populations".



Au terme de la réunion les jeunes ont remis un cadeau en guise de soutien à leur leader en ce mois béni du Ramadan.