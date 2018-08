Habib Sy : «Barthélémy Dias se porte comme un charme»

Le chef de file du Parti de l’espoir et de la modernité (Pem) s’est déplacé mardi, à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss pour rendre visite au maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias. Ce déplacement qui n’est pas le premier du genre, a servi à l’ancien Directeur de cabinet de Me Abdoulaye Wade de tirer sur Macky Sall qui, selon lui, voulait atteindre le lieutenant de Khalifa Sall.



A en croire M. Sy, Dias-fils était dans le viseur du chef de file de l’Alliance pour la république : «Macky Sall l’avait dans le viseur mais il ne l’a pas atteint. Barthélémy Dias se porte à merveille. Son discours est plus que jamais engagé», relate-t-il dans les colonnes de l’As. L’édile de Mermoz/Sacré-Cœur a été condamné pour six (6) mois pour outrage à magistrats.