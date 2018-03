Habib note Aliou Cissé, Sadio Mané et l'équipe nationale...

Ouzbékistan-Bosnie

"Les matches n'étaient pas concluants en terme de résultats, après, ils avaient pour objectif, de donner du temps de jeu à certains. Certes, les matches amicaux permettent de trouver des automatismes, mais il faut que tout le monde se sente concerné.



Si vous faites tourner, cela permet de ne pas avoir une équipe figée. Et si vous avez une équipe fixe à quelques mois du Mondial, vous risquez de décourager les autres. Aliou doit gérer son équipe en fonction d'un évènement qui arrivera.



Système de jeu, fond de jeu

"C'est une idée figée du football. A mon avis, l'importance c'est l'animation. On a tapé sur tous les entraîneurs qui ont fait des innovations. Laurent Blanc, l'avait tentée lors d'un PSG-City, et on l'avait pointé du doigt. Sauf que là, il a essayé avant l'échéance et je pense qu'il va s'en servir



Il faut retourner à notre place. Le Sénégal, même en 2002, n'avait pas le fond de jeu de l'Espagne ou du Brésil. Dans la hiérarchie du football, le Sénégal n'est pas au niveau des grandes nations européennes ou du Brésil… Par contre sur une compétition on peut faire grand-chose.



Rendement de Sadio Mané

"Le rendement de Sadio Mané, c'est à l'image des grandes stars, c'est tout à fait logique. Messi n'a jamais eu en Argentine, le niveau qu'il peut avoir au Barça. Ronaldo, même s'il a gagné l'Euro, il a connu des difficultés en sélection. Les automatismes ne sont pas les mêmes.



Génération-2002 vs Génération-2018

"Aujourd'hui dans cette génération on parle de Sadio Mané, je ne dis pas que Sadio mané est le seul à pouvoir individuellement faire la différence mais, nous (en 2002), on avait des joueurs incroyables sur toutes les lignes, qui pouvaient faire la différence à chaque moment.



Fadiga supérieur à Mané

"Dans cette génération, il n'y a pas de Kalidou Fadiga. Tu as Sadio mais Kali, c'est un autre niveau, c'est un génie du football. Même si chaque weekend Sadio fait de belles choses en Angleterre, Kalidou était juste exceptionnel."







Seneweb