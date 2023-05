Hailey Bieber révèle sa crainte à l’idée d'avoir des enfants avec Justin Bieber

“J’ai tellement envie d’avoir des enfants, mais j’ai peur”, explique la star, qui est souvent victime de critiques sur les réseaux sociaux. “On dit déjà suffisamment de choses sur mon mari ou mes amis. Je ne peux pas m’imaginer devoir faire face à des gens qui font des commentaires choses sur un enfant”, explique encore la jeune femme, qui ajoute qu’elle fera “de son mieux” pour que ses enfants se sentent “aimés et en sécurité”.



Menaces de mort

Hailey Bieber est quotidiennement la cible de commentaires liés à la relation que Justin Bieber et la chanteuse Selena Gomez ont entretenue durant près de dix ans. En 2018, deux mois après la rupture des deux artistes, Justin et Hailey se sont fiancés avant de se marier en septembre de l’année suivante. Conséquence: de nombreux fans affirment que le chanteur et le top model ont eu une liaison alors qu’il était encore avec Selena Gomez. Dans son titre “Lose You to Love Me”, sorti un mois après le mariage de son ex, elle chante notamment: “En deux mois, tu nous as remplacés comme si de rien n’était.” De son côté, Hailey affirme qu’il n’y a pas eu de tromperie.



Interrogé sur son envie d’enfants en 2020, Justin Bieber avait répondu que son épouse avait encore “des choses à accomplir en tant que femme” avant de s’engager dans une vie de famille.



“Je veux avoir autant d’enfants qu’Hailey est prête à m’en donner... C’est son corps et c’est ce qu’elle veut faire.”