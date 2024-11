Haïti convoque l'ambassadeur de France après des propos «inacceptables» d'Emmanuel Macron

Le ministère des Affaires étrangères d'Haïti a annoncé jeudi 21 novembre avoir convoqué l'ambassadeur de France et protesté contre les « propos jugés inacceptables » du président Emmanuel Macron accusant les responsables haïtiens d'être « complètement cons ». Le chef de la diplomatie haïtienne Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a fait part jeudi après-midi au diplomate français Antoine Michon de « l'indignation du Pouvoir de Transition face à ce qu'il considère comme un geste inamical et inapproprié qui mérite d'être rectifié », selon le communiqué du ministère qui a précisé que l'ambassadeur de France avait « reconnu qu'il s'agissait de propos malheureux » prononcés en marge du sommet du G20 à Rio. Le président français Emmanuel Macron a accusé d'être « complètement cons » les responsables haïtiens qui ont limogé Garry Conille, nommé Premier ministre il y a cinq mois pour tenter de stabiliser son pays, selon une vidéo tournée mercredi à Rio qui circule sur les réseaux sociaux.



Dans cette vidéo tournée en marge du G20 avant son départ vers le Chili, en dehors de la présence de la presse, le chef de l'État répond, selon son entourage, à un Haïtien qui l'interpellait « de manière insistante » en l'accusant lui et la France « d'être responsables de la situation en Haïti ». « Là franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti, en laissant le narcotrafic », lui répond Emmanuel Macron. « Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, je l'ai défendu, ils l'ont viré ! », a-t-il ajouté en référence au limogeage de Garry Conille par le conseil présidentiel de transition haïtien.