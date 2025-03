Hamath Suzanne Kamara apporte son soutien à Badara Gadiaga : « Ne retire pas tes propos»

Depuis le weekend dernier, Badara Gadiaga fait la Une de l'actualité suite aux propos jugés injurieux qu'il a tenus contre le Premier ministre Ousmane Sonko et le Vice président de l'Assemblée Amadou Ba du Pastef. face à cette polémique, Hamath Suzanne Kamara a apporté son soutien à Badara Gadiaga.



"Je tiens à exprimer ma solidarité à Badara Gadiaga, qui fait l'objet d'un lynchage hypocrite. Voudrait-on lui dénier le droit de répondre à la hauteur d'une attaque subie. Et puis, qui Ousmane Sonko et ses sbires de Pastef n'ont-ils pas insulté dans ce pays ? Ont-ils plus de…", a-t-il écrit.