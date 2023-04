Handball - Challenge trophy : le Sénégal écrase d’entrée le Maroc

En match de la première journée de la poule A du tournoi Challenge Trophy de la Zone 2 disputé mercredi à Bamako, les U20 sénégalais ont battu largement leurs homologues du Maroc (43-18).



Pour le compte de la deuxième journée ce jeudi, les Lioncelles iront à l’assaut de leurs homologues de la Sierra Léone. En cas de victoire, elles se qualifieront pour les demi-finales.



Au terme des matchs de poule, les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. L’équipe vainqueur du Challenge Trophy représentera la Zone au tournoi continental.





Les résultats de la première journée



Sierra Leone-Mauritanie : 40-20



Sénégal-Maroc : 43-18



Cap vert -Guinée Bissau : 50-20



Mali- Guinée Conakry : 13-48





Programme 2e journée



jeudi 20 Avril 2023



Palais des sports Salamantou Maiga



12h00: Sierra Leone -Sénégal

14h00 : Maroc vs Mauritanie

16h00 : Guinée Conakry vs Cap vert

18h00 : Guinée Bissau vs Mali