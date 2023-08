Hannibal Djim autorisé à recevoir les visites de membres de sa famille et de son avocat

Le Frapp crie victoire après plusieurs jours de campagne intense pour que le détenu Hannibal Djim puisse recevoir la visite de membres de sa famille qui s’inquiètent pour sa vie, après 17 jours de grève de la faim et une admission aux urgences de l’hôpital principal de Dakar.



« Ce matin de 15 août, le FRAPP a été informé Mohamed Samba Djim dit Hannibal - 190 jours d'emprisonnement arbitraire, 17 jours de grève de la faim et 5 jours au service de réanimation de l'hôpital Principal de Dakar - peut recevoir dorénavant des visites de sa famille et de son avocat. Une bataille de gagnée ! », s’exclament Guy Marius Sagna et Cie dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Le Frapp souligne: « La lutte continue car les Pape Abdoulaye Touré, Fadilou Keïta, Nit Dof, Diop Taïf, Ousmane Sarr et compagnie sont en grève de la faim et sont interdits de visite. Le FRAPP dénonce le directeur de la prison de Rebeuss dont le zèle est une double peine contre les détenus politiques ».



Guy Marius Sagna et ses camarades annoncent également qu’ils vont mener une campagne contre le directeur de la prison de Rebeuss.