Hansi Flick va prendre une décision inédite avec le FC Barcelone

Les différentes trêves internationales ont fait mal à beaucoup de clubs. Certains ont vu quelques-uns de leurs joueurs revenir blessés et sont indisponibles pour un moment plus ou moins long. Le FC Barcelone a payé un cher tribut, notamment avec l’équipe d’Espagne. Lamine Yamal le mois dernier, Dani Olmo et Ferran Torres ce mois-ci. Les deux derniers cités sont d’ailleurs indisponibles pour le derby catalan de cet après-midi face à Gérone à Montjuïc (16h15). Ils ne sont pas les seuls.Toujours au rayon des attaquants, Robert Lewandowski est lui aussi absent, touché avec la Pologne. Comme pour Olmo d’ailleurs, la direction du Barça en veut à l’avant-centre d’avoir forcé sur son physique pour jouer en équipe nationale, l’obligeant à observer une période de repos. Hansi Flick a pris sa défense hier en conférence de presse mais doit également composer avec les blessures longue durée de Raphinha, Gavi, Ter Stegen et même Joan Garcia ; une véritable hécatombe.



Hécatombe et onze inédit

Déjà malmené lors de ses deux derniers matchs avant la trêve contre le PSG (1-2) et à Séville (1-4), le Barça doit réagir mais avec quelle équipe alignée sur le terrain ? Il y a tellement d’absents que le onze présenté aujourd’hui sera inédit. La base ressemblera à ce qu’on voit depuis le début de saison avec Szczesny dans le but, Jules Koundé et Gerard Martin sur les côtés, et une charnière composée d’Eric Garcia et de Pau Cubarsi. Araujo pourrait également être aligné à la place de l’ancien Citizen.



Au milieu, des petites surprises sont à prévoir. Pedri et De Jong seront à coup sûr alignés d’entrée, possiblement un cran plus haut pour le meneur espagnol. Pour accompagner le Néerlandais, deux solutions existent avec Marc Casado mais aussi le tout jeune Dro Fernández, déjà apparu une fois. Lamine Yamal est lui attendu sur le côté droit pour épauler Rashford en pointe et à gauche, c’est Alejandro Baldé qui devrait dépanner, un cran plus haut que d’habitude.