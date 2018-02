Harry Kane à Madrid ... mais pas sans Mauricio Pochettino

Harry Kane a réalisé une année 2017 étincelante en ayant su détrôner Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au nombre de buts inscrits sur une année civile et est reparti sur des très bonnes bases en ce début 2018. D'ailleurs, depuis la reprise du championnat en fin d'été dernier, il a déjà marqué à 31 reprises, en seulement 32 matches. C'est pourquoi le Real Madrid est toujours sur son dos pour tenter de le recruter d'ici l'été prochain.

L’Anglais a préféré jouer la carte de la patience pour prendre le temps de réfléchir à sa situation et il semblerait que de premiers éléments aient émergés dans la tête du joueur de Tottenham. Il est pour le moment lié avec les 'Spurs' jusqu'en 2022 mais il sait que s'il ne rénove pas, il sera amené à quitter son club pour une encore plus grosse écurie.

Mais ce n'est pas pour autant que l’Anglais a oublié que c'est grâce à son entraîneur argentin qu'il est parvenu à un tel niveau et il aimerait pouvoir continuer sa progression avec l'ancien joueur du PSG. Selon 'Marca' il aimerait donc poursuivre son chemin avec son coach actuel et attend donc de savoir ce qu'il en sera de la situation du Sud-américain en fin de saison prochaine.

L'été dernier, Harry Kane avait reçu une offre de Manchester United, qui lui offrait près du double de ce qu'il percevait alors à Tottenham mais la fidélité du joueur envers son équipe avait été plus forte que l'appel financier des 'Red Devils'. Il reste néanmoins dans les petits papiers du club anglais qui se cherche un nouvel attaquant avec le départ potentiel d'Ibrahimovic en fin de saison prochaine.

Harry Kane est donc l'un des soldats sûrs de Mauricio Pochettino, comme semble l'être Dele Alli, qui a lui aussi repoussé plusieurs offres concurrentes pour poursuivre sa route avec les 'Spurs'.

C'est donc tout le casse-tête qui se profile pour les dirigeants du Real Madrid, qui auront compris qu'il sera donc nécessaire de faire venir l'Argentin du côté de Madrid s'ils voulaient s'assurer la venue de Harry Kane. Pas sûr que cela plaise à l'entraîneur double champion d'Europe en titre Zinedine Zidane. Affaire à suivre.

Source : Besoccer