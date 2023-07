Harry Kane a enfin tranché pour son avenir, la Juventus propose un échange fou au Barça

Harry Kane a pris sa décision, la Juventus étudie une solution pour recruter Franck Kessié, le Barça a pris une grosse décision pour João Félix : retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Harry Kane a choisi son futur club



Le feuilleton Harry Kane commence à devenir aussi long que celui de Kylian Mbappé. Enfin presque. Car le Daily Telegraph rapporte que le buteur des Three Lions a pris sa décision pour son avenir. L’international anglais ne souhaite pas prolonger avec Tottenham, il veut partir et rejoindre le… Bayern Munich. Une information qui donne de l’espoir au club munichois, comme l’explique Bild sur son site. D’autant que Tottenham aurait commencé à sonder le marché pour lui trouver un successeur, rapporte le média allemand. Selon The Independant, Tottenham aurait des vues sur l’attaquant brésilien Pedro de Flamengo. Le média allemand rapporte aussi que les Spurs sont aussi rentrés dans la danse pour Rasmus Hojlund, le crack de l’Atalanta qui affole les cadors européens. Des rumeurs qui donnent des motifs d’espoirs en Bavière.





La Juventus propose un joueur étonnant au Barça



Le FC Barcelone cherche des liquidités et Franck Kessié fait partie des joueurs sur le départ. Arrivé libre, le milieu de terrain est annoncé sur les tablettes de la Juventus. Problème, Sport précise dans ses pages intérieures que la Vieille Dame ne souhaite pas débourser un centime pour se l’offrir. Toutes les solutions sont envisagées. Celle du prêt est envisagée tout comme un échange. Et on apprend que la Juve pourrait proposer Federico Chiesa ! L’Italien revient d’une grave blessure et sa relation avec Massimiliano Allegri n’est pas idyllique. Reste à savoir ce qu’en pensera la direction catalane.





Mauvaise nouvelle pour João Félix



Le dossier João Félix continue de faire parler. Au cas où sa déclaration d’amour envers le Barça n’a pas été claire, le joueur de l’Atlético de Madrid en a remis une couche. C’est le «Barça ou rien», placarde le journal Sport dans ses pages intérieures. Un message en forme d’ultimatum de la part du joueur à son club. Le joueur de l’Atlético insiste sur le fait qu’il n’envisage qu’un transfert au Barça. Et pour la première fois, un montant de 45M€ a été évoqué. On rappelle que l’option étudiée est un prêt avec option d’achat. Pour le Mundo Deportivo, la clé de ce dossier réside dans le départ de Ferran Torres et de Raphinha, deux joueurs avec une belle cote sur le marché. L’Espagnol est justement dans le viseur de l’Atléti, alors que le Brésilien est considéré comme une piste potentielle pour succéder à Riyad Mahrez, en partant pour l’Arabie Saoudite comme on vous l’a révélé. Néanmoins, le média espagnol précise dans ses pages intérieures que si le FC Barcelone a les liquidités nécessaires, Xavi donne la priorité à Bernardo Silva plutôt qu’à João Félix.