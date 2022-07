Hausse de plusieurs médicaments : l'ordre des pharmaciens du Sénégal demande la levée des taxes douanières

Une hausse de plusieurs médicaments a été constatée ces dernières semaines dans des officines privées. Cette situation est due aux taxes sur ces produits, si l'on en croit à l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Son président, Dr Amath Niang, demande à ce que ces taxes sur les médicaments puissent être levées. Selon lui, "cela permettrait de rendre les produits pharmaceutiques plus accessibles aux populations".



"Nous y avons travaillé depuis des mois avec la douane et autres. Je pense que la seule chose qui peut être faite c'est que ces médicaments-là puissent être accessibles aux populations que les taxes liées aux médicaments surtout aux compléments alimentaires puissent être levées", a-t-il déclaré.



"Si tel est le cas, le fait de procéder à une détaxation de certaines charges douanières et tout ce qui se rapporte à cela, ces produits puissent être réintégrés au circuit" a-t-il lancé.