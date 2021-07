Hausse des inhumations : le cimetière Saint-Lazare risque d’être fermé d’ici 2 ans (gestionnaire)

Avec la 3e vague de Covid-19, les enterrements se multiplient, de jour en jour, dans les cimetières. C’est le cas à Saint-Lazare, d’une superficie de 8 hectares, où le nombre de personnes enterrées est en constante hausse. Selon le journal « SourceA », rien que dans la matinée du samedi 24 juillet 2021, sept (7) corps ont été inhumés dans la matinée.



Le rythme des inhumations est devenu tellement soutenu que Habib Sagna, gestionnaire du cimetière alerte. « Si la situation continue, on fermera le cimetière dans 2 ans, d’ici 2024. Il ne reste qu’une bande de terre et quelques poches aux alentours du mur », prévient-il.



Et d’ajouter : « Au mois de juin, nous avons enterré 20 corps. À la date du 24 juillet dernier, nous en sommes déjà à 18 enterrements », ajoute-t-il. Habib Sagna d’annoncer que trois enterrements sont déjà prévus, demain mardi, au cimetière Saint-Lazare inauguré en 1997.