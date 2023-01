Hausse des prix de l’énergie et accidents de route : Mamadou Lamine Diallo crache sur le régime

Le Président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, dans la question économique de la semaine (la QES TEKKI) est revenu sur l’augmentation des prix de l’énergie et la recrudescence des accidents routiers. Il a demandé à faire partir Mansour Faye, ministre des Transports, par ailleurs, beau-frère du chef de l’Etat.



« Le Sénégal est sous le choc, les accidents de la route se multiplient à un rythme inquiétant avec les morts et les blessés. On a observé un deuil national et nos guides religieux ont prié. Il nous faut agir. Et honnêtement, il faut se demander si Mansour Faye est capable. Une étude a été menée qui identifie les différents facteurs en cause. Elle conclut que le facteur humain est le plus important. Sur ce, un nouveau code de la route a été voté sous ma présidence de commission », a rappelé le député.



« On a tout donné à Mansour Faye et rien ne change. Les choses s’empirent. Comme il ne veut pas démissionner, surtout après le saccage des fonds Covid-19 découvert par la Cour des Comptes, Il faut le faire partir. Ne serait-ce que pour soulager psychologiquement les familles et rassurer les futurs voyageurs », a-t-il jugé nécessaire.



Abordant la hausse des prix de l’énergie, M. Diallo, a rappelé que lors des débats à l’Assemblée Nationale sur le budget, il avait lui déjà, après une analyse scientifique du budget et compte tenu de l’ampleur de la dette à payer, le retard dans la production nouvelle de gaz naturel et de pétrole, annoncé que Macky Sall serait obligé d’augmenter les prix de l’énergie.



« Dos au mur, Macky Sall donne raison à MLD Tekki et ses équipes économiques. Amadou Ba va chercher 300 milliards sur le dos du peuple et des transporteurs. On ne doit pas l’accepter. 300 milliards, c’est le montant de la corruption du régime et des flux financiers illicites par année », a-t-il ainsi conclu.