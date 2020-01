Hausse du prix de l'électricité: le DG de la société Akilée justifie la décision et demande aux Sénégalais de contrôler leur consommation

Le Directeur général de la société Akilée, une filiale de la Senelec lancée en 2017 qui accompagne les opérateurs dans leur transformation digitale et aide les consommateurs à maîtriser leurs dépenses énergétiques, était l'invité de l'émission Jury Du Dimanche de ce 26 janvier 2020. Amadou Ly s'est exprimé sur la hausse du prix de l'électricité, qui nourrit au Sénégal une vague de contestations depuis le début de l'année. Monsieur Ly a évoqué sur i-Radio, d'autres paramètres pour justifier la décision du Gouvernement de Macky Sall.



« La hausse du prix de l’électricité peut se justifier en fonction d’autres paramètres. Pour le consommateur, la chose la plus importante ce n’est pas seulement le prix de l’électricité, c’est la facture de l’électricité parce qu’elle résulte de deux paramètres. Elle résulte du prix auquel la Senelec vend cette électricité, mais également de la quantité d’énergie que nous consommons. C’est le produit de ces deux qui permet d’arriver à établir votre facture (...) Mais, il y a un point fondamental qui est celui de la consommation sur lequel le consommateur a un contrôle », a-t-il expliqué au journaliste Mamadou Ibra Kane.



Le Directeur général d'Akilée invite les Sénégalais à davantage contrôler leur consommation en électricité pour contrôler leur facture. Selon lui, les ménages comme les entreprises se doivent de comprendre ce qu'ils consomment, comment ils le consomment. "La société Akilée s’est positionnée pour apporter des solutions, pour accompagner les consommateurs à suivre leur consommation à temps réel, de pouvoir être informés à partir de leur téléphone portable, à partir de leur ordinateur en ayant accès à un compte qui est une plateforme en ligne. Cela est valable pour les ménages comme pour les entreprises", a-t-il indiqué.



Lancée à Dakar en août 2017, la société Akilee qui est une filiale de Senelec (34% des parts) est une société technologique de services énergétiques spécialisée dans la transformation digitale des opérateurs et dans les la maîtrise de l’énergie, en s’appuyant sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies (source gouvernementale).