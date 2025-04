Haute cour de justice : voici ce qu'on reproche à Ismaila Madior Fall

Les cinq (5) ministres mis en accusation devant la haute cour de justice ont été connus hier mercredi, suite à la réunion du bureau de l'Assemblée nationale qui a examiné leur dossier. Au sortir de cette rencontre, le nom de l'ancien ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, faisant partie de la liste, a été sans doute la surprise.



Cependant, si les quatre (4) ministres notamment Ndeye Saly Diop Dieng, ancienne ministre de la Femme et de la Famille, Sophie Gladima, ancienne ministre des Mines, Moustapha Diop, ancien ministre de l'Industrie et Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire, sont visés dans le cadre de l'affaire dite des fonds force Covid-19, Ismaila Madior Fall lui, est accusé de faits présumés de corruption alors qu'il était Grade des sceaux.



Libération qui donne plus de détails dans cette affaire, révèle que : "le dossier se fonde, entre autres, sur une confession très détaillée d'un entrepreneur, appuyée par le directeur des constructions des Palais de justice".



A noter que ce vendredi, une séance plénière est prévue pour la mise en place de la commission ad hoc chargée d'examiner les dossiers. Une autre plénière de ratification est programmée pour le lundi 28 avril à 10 h.