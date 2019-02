Hélène Tine avertit: « Nous sommes en face de gens sans scrupule prêts à tout pour rester au pouvoir… »

Hélène Tine revient à la charge sur la sortie du Premier ministre qui a annoncé la victoire de Macky Sall avec 57%. Selon elle, la grande surprise a été de tester que le camp du pouvoir à fait preuve d’un manque de respect notoire vis-à-vis du peuple sénégalais.



« Le camp du pouvoir a montré qu'ils étaient dans une panique totale avec la sortie de Mouhamed Boun Abdallah Dionne. Je ne dirais pas le Premier ministre, parce que ce n’est pas le PM qui a fait une sortie, où il est allait au siège de sa coalition pour parler en tant que soutien de Macky Sall. Parce que sa déclaration pouvait mettre le feu dans ce pays-là », dénonce Hélène Tine.



C’est pourquoi, dit-elle, « cette mobilisation est à saluer ». Poursuivant ces propos, elle précise, « nous n’accepterons pas ces forfaitures qu'ils ont faites. Lors des législatives, aussi, ils ont fait la même chose, en faisant une conférence de presse à 4 heures du matin pour annoncer que Dakar était tombé. Nous avons en face de nous des gens qui n’ont pas de scrupule, qui sont prêt à tout pour rester au pouvoir. Et nous devons faire face. Les tentatives de coup de force électorale ne passeront pas ».



Hélène Tine n’a pas manqué de saluer la sortie de l’Union des magistrats du Sénégal et du président de la Cour d’appel. « Je voudrais saluer la sortie de l’Union des magistrats du Sénégal qui a rappelé les principes et les règles du jeu. Et aussi du président de la Commission du recensement de vote qui est le président de la Cour d’appel Demba Kandji. Nous leur mettons devant leurs responsabilités », dit-elle.