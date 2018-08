Henri Camara: « Les navétanes, c’est une école du football et de la vie »

« Dans ce championnat, on évolue sur les plus mauvais terrains contre des adversaires prêts à vous découper sans la pression irrespirables des proches et des spectateurs », a expliqué dans Le Quotidien, l’attaquant qui a 98 sélections en équipe nationale du Sénégal.



Ancien attaquant du Jaraaf de Dakar (D1), Henri Camara a disputé cinq coupes d’Afrique avec le Sénégal. Il a évolué en France, en Angleterre, en Suisse, en Ecosse et en Grèce.