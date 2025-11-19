Héritage, Modernité, et Mutations : la spiritualité sénégalaise à l'épreuve de 25 ans de dialogue inter-religieux

La Fondation Konrad Adenauer (FKA), en partenariat avec le Comité scientifique du Dialogue interreligieux, a tenu ce mercredi à Dakar un colloque sur le dialogue inter-religieux de haute importance sous le thème : « Religions au Sénégal : Entre héritage, modernité et recompositions spirituelles ». L'événement visait à dresser le bilan de 25 années de dialogue interreligieux, analyser les profondes mutations des pratiques religieuses actuelles et à tracer des pistes pour consolider la paix sociale et la tolérance dans le pays.



​Le colloque a réuni d'éminentes personnalités, dont les ambassadeurs d’Allemagne et d’Israël, ainsi que le directeur de l’Institut islamique de Dakar.​ Au cœur des discussions, la résilience et l'importance des religions traditionnelles africaines ont été largement soulignées comme le véritable fondement du célèbre "vivre ensemble" sénégalais.

Prosper Waly Aliou Youm, partenaire privilégié de la FKA, a livré un témoignage personnel et percutant : « Ce que nous avons en commun, c’est nos religions traditionnelles. Moi-même, ni mon père, ni ma mère ne sont nés musulmans ou chrétiens. Je suis catholique romain. Mais je crois que ce qui nous unit le plus profondément, ce sont nos religions d'origine... Cela n'a pas enlevé ce qui est le fondement de notre pays ici, la question des religions traditionnelles. Et qui fonde certainement le fait que nous continuons à vivre ensemble ».



​Il a insisté sur l'idée que, derrière les façades musulmanes ou chrétiennes, les pratiques religieuses réelles des Sénégalais continuent de puiser dans la source commune des religions traditionnelles africaines. L'objectif du colloque, selon lui, était d'expliciter davantage cette réalité qui cimente la cohabitation pacifique.



​Jonathan Nowark, Représentant Résident de la FKA pour le Sénégal et la Gambie, a exprimé sa fierté face à l'esprit d'ouverture qu'il observe au quotidien : « Différentes religions, entre les différentes communautés, dans un esprit de tolérance, de paix, de vivre ensemble. Et c'est ça que moi je le vis chaque jour et tous les Sénégalais peuvent vraiment être très fiers de cet esprit de tolérance, de l’ouverture, de compréhension mutuelle et des échanges».



​Il a qualifié les 25 dernières années de dialogue de « période très riche » ayant profondément marqué la société. M. Nowark a salué l'honneur d'expérimenter cette tolérance.



Le colloque a été marqué par un incident lorsque la parole a été donnée à l'Ambassadeur de l'État d’Israël. Des voix se sont élevées dans l'assemblée pour dénoncer sa présence à l'événement. Interrogé sur cette contestation, Jonathan Nowark a réaffirmé le caractère intrinsèquement ouvert et tolérant de la société sénégalaise et du dialogue : ​« Nous vivons dans une société très ouverte... J'ai vu que c'est un grand intérêt de toujours vivre cette expérience, de s'écouter et de célébrer cette tolérance».



​Malgré les tensions, l'événement a souligné la détermination des organisateurs à maintenir un espace d'échange inclusif, reflétant la complexité et la richesse des recompositions spirituelles actuelles dans le pays, tout en réaffirmant que la tolérance et la compréhension mutuelle restent les piliers de la stabilité sénégalaise.