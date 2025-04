Héros malgré la défaite : l'accueil triomphal des U15 sénégalais

La délégation Sénégalaise des U15, finaliste du Championnat Africain de Football Scolaire, a été chaleureusement accueillie dimanche soir à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) par une délégation fédérale enthousiaste.



Opposés à la Tanzanie en finale, les jeunes Lions ont livré une prestation solide et engagée. Après un score nul et vierge (0-0) à l'issue du temps réglementaire, ils se sont inclinés avec honneur aux tirs au but sur le score de 3-2.



Malgré cette issue cruelle, les Sénégalais rentrent fiers, médaillés d'argent et porteurs d'un chèque de 200 000 dollars US ( 120 millions de francs CFA) , récompensant leur magnifique parcours dans la compétition.



L'accueil triomphal réservé aux joueurs traduit la reconnaissance nationale pour leur engagement, leur talent et leur courage. Leur performance exceptionnelle laisse entrevoir un avenir prometteur pour le football scolaire sénégalais.