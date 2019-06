Histoire de la famille au cœur du pouvoir: tout a commencé avec les présidents Senghor et Diouf

Macky Sall et Abdoulaye Wade sont critiqués par bon nombre de sénégalais qui les accusent d’avoir impliqué leur famille dans la gestion des affaires publiques du Sénégal. Mais toute cette histoire à commencé avec les présidents Senghor et Diouf.



Sous le magistère du premier Président du Sénégal indépendant, Léopold Sédar Senghor, son neveu, Adrien Senghor, s’était vu offrir le portefeuille du ministère du Développement rural, avant d’échouer à celui chargé de l’Équipement.



Maguette Diouf, frère du Président Abdou Diouf, a, quant à lui, eu à occuper la fonction de ministre de la Modernisation de l’État et, plus tard, de l’Énergie, des Mines et de l’Industrie. Il adoptait le profil bas, même si son frère était le chef de l’État.



Très proche du Parti socialiste, il n’a jamais manifesté un militantisme actif. Par contre, son activisme était plutôt concentré dans le monde sportif, avec son soutien déterminant à l’Asc Ndiambour, le club phare de Louga, sa région d’origine, explique « L’Observateur ».