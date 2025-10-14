Hivernage Zéro Paludisme : lancement des opérations de délarvage et de saupoudrage à Pikine ce 14 octobre

Les opérations de délarvage et de saupoudrage du programme « Hivernage Zéro Paludisme » démarrent ce mardi 14 octobre 2025 à partir de minuit dans le département de Pikine. Cette initiative conjointe des députés du département, du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, à travers le Fonds de solidarité nationale (FSN), et du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, via le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), vise à renforcer la lutte contre le paludisme en cette période d’hivernage.Lancée officiellement le 30 septembre 2025 à Sicap Mbao, l’opération cible les zones les plus exposées afin de réduire la prolifération des moustiques et les risques de contamination. Les populations sont invitées à collaborer activement avec les équipes déployées sur le terrain et à adopter les bonnes pratiques sanitaires pour assurer le succès de cette campagne.