Hommage au Pr Amadou Mahtar Mbow : Alioune Tine réagit au sourire remarqué d'Ousmane Sonko

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a pris part ce mardi, au Centre international Abdou Diouf (CICA) de Diamniadio, à l'hommage national rendu au Pr Amadou Mahtar Mbow. Tout au long de la cérémonie, le chef du gouvernement a arboré un sourire notable lors de ses échanges avec les autres personnalités présentes.
Cette attitude détendue n'est pas passée inaperçue et a notamment retenu l'attention d'Alioune Tine. Le défenseur des droits humains a partagé son observation sur le réseau social X, écrivant : « J'aime bien quand Sonko sourit et parle aux gens. Le fait d'être distant et froid provoque du rejet. Ses chargés de com doivent travailler sur une image qui le rende plus humain ».
J'aime bien quand Sonko sourit et parle aux gens. Le fait d'être distant et froid provoque du rejet. Ses chargés de com doivent travailler sur une image qui le rende plus humain. https://t.co/P8aJtykMV7
— Alioune Tine (@aliounetine16) October 28, 2025
