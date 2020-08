Hommages au Niger et en France après l'attaque meurtrière de Kouré

L'enterrement d’Abdou Kadri, le guide qui accompagnait les humanitaires de l’ONG Acted, se tient ce vendredi. La cérémonie sera sobre et discrète dans son village natal de Kouré, en présence du maire de la commune et du chef de canton, selon les informations de RFI.



Celui qui présidait l’Association des guides de girafes de Kouré devait rejoindre sa dernière demeure plus tôt dans la semaine, mais cela a été reporté pour les besoins de l’enquête.



Un dernier hommage



Il n'y aura pas d’hommage national, mais les ministres nigériens du Tourisme et de l’Environnement ont tenu à faire le déplacement à Kouré il y a quelques jours, pour présenter les condoléances à la famille d’Abdou Kadri et rencontrer ses collègues guides du parc.



Pour les mêmes raisons, l’enterrement du chauffeur Garba Souley, prévu dès le lendemain de son assassinat, a aussi été retardé, ce qui n’a pas empêché les habitants de son village de Goudel de présenter leurs respects à ses proches en début de semaine.



Concernant les dépouilles mortelles des six Français, elles atterriront à l’aéroport d’Orly, vraisemblablement avant 16h heure de Paris. C’est à cette heure que doit se dérouler la cérémonie en hommage aux humanitaires disparus, présidée par le Premier ministre Jean Castex et en présence de leurs familles.