Homophobie en France : La ministre des Sports « étonnée » des propos du patron du foot français

La ministre des Sports Roxana Maracineanu s’est dite samedi « étonnée » par les propos de Noël Le Graët qui visent à la « décrédibiliser », après les critiques du patron du foot français sur la hausse des matchs interrompus pour lutter contre les injures homophobes dans les tribunes.



Dans un entretien accordé vendredi à Ouest-France, le président de la FFF Noël Le Graët a estimé « qu’on arrête trop de matchs ! Cela fait plaisir à certains ministres, mais moi, ça me gêne ». « Le football ne peut pas être pris en otage pour des propos vulgaires. Ce n’est pas le foot, mais la société en général qui doit y réfléchir », a-t-il ajouté.



« S’agissant des interruptions de matchs, je rappelle que les arbitres sont sous la responsabilité de la FFF (Fédération française de football, NDLR) donc de Monsieur Le Graët, et que je ne préside pas la commission disciplinaire de la LFP (Ligue de football professionnel, NDLR). Chacun doit assumer ses responsabilités ! », a indiqué la ministre des Sports dans un message sur les réseaux sociaux.



Depuis le début de la saison, plusieurs rencontres ont été brièvement interrompues en L1 et L2 pour faire cesser des chants homophobes lancés des tribunes ou le déploiement de banderoles injurieuses. Une fermeté réclamée et vivement saluée par la ministre des Sports, sa collègue chargée de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, et par les associations de lutte contre l’homophobie.



« Je considère que tous les acteurs du sport, dans le football et ailleurs, doivent s’engager sans équivoque dans cette démarche qui nécessite peut-être de la pédagogie, sans doute des sanctions, mais sûrement un dialogue constructif entre tous. Par respect. Parce que la valeur cardinale du sport, c’est la tolérance », a estimé la ministre des Sports.



avec AFP