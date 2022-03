Hong Kong demande à une ONG britannique des droits de l’homme de fermer son site

C'est la première fois qu'une ONG étrangère confirme être prise pour cible par la loi sur la sécurité nationale. Celle-ci a été imposée par Pékin en 2020 pour étouffer toute dissidence dans le territoire.



Le Bureau de la sécurité de Hong Kong a accusé le groupe de « collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale », selon un courriel envoyé le 10 mars, que Hong Kong Watch a publié en intégralité sur son site web lundi.



Ce crime, l'un des quatre prévus par la loi sur la sécurité nationale, est passible de peines allant jusqu'à la prison à vie.



« En menaçant une ONG basée au Royaume-Uni de sanctions financières et de prison pour avoir simplement rendu compte de la situation des droits de l’homme à Hong Kong, ce courrier illustre en quoi la loi de sur la sécurité nationale de Hong Kong est si dangereuse », a déclaré Benedict Rogers, directeur général du groupe.



« D’autres mesures seront prises », en cas de non-respect, prévient Hong Kong

« Nous ne serons pas réduits au silence par un appareil de sécurité autoritaire qui, par un mélange de brutalité insensée et d'ineptie, a déclenché une migration massive et rapide hors de la ville et a muselé la société civile », a ajouté le militant, interdit de visite à Hong Kong depuis 2017.